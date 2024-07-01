В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начался лесной пожар

Сальдо: в Херсонской области после обстрелов ВСУ начался лесной пожар

В Херсонской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался лесной пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Новокаховском городском округе из-за минометного обстрела со стороны украинских нацистов возник лесной пожар. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что спасатели приступят к ликвидации возгорания, как только это позволят условия безопасности.

Ранее специалист сельхозотдела администрации Каховского округа сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области для поджога посевов. По его словам, сельхозпроизводители перестали засевать поля в активно обстреливаемых местах.