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13:49, 1 июля 2024Бывший СССР

В Херсонской области из-за обстрелов ВСУ начался лесной пожар

Сальдо: в Херсонской области после обстрелов ВСУ начался лесной пожар
СюжетЛесные пожары:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Херсонской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался лесной пожар. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Новокаховском городском округе из-за минометного обстрела со стороны украинских нацистов возник лесной пожар. Жертв, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Сальдо добавил, что спасатели приступят к ликвидации возгорания, как только это позволят условия безопасности.

Ранее специалист сельхозотдела администрации Каховского округа сообщил, что ВСУ регулярно обстреливают поля в Каховском округе Херсонской области для поджога посевов. По его словам, сельхозпроизводители перестали засевать поля в активно обстреливаемых местах.

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      Александр Курбатов
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