В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

Москва готова к любому общению и диалогу, но лишь в том случае, если он будет помогать достигать поставленных Россией целей. Так на вопрос журналистов о словах Владимира Зеленского о готовности к переговорам ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Ранее сообщалось, что Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с Россией при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом.
«Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — отреагировал на вопрос журналистов об инициативе Зеленского представитель Кремля.
При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что слова Зеленского о готовности к переговорам обусловлено безысходностью положения, в котором он оказался.
Ранее Песков сообщал, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом должен учитывать сложившиеся геополитические обстоятельства — в частности, четыре новых российских региона.