В Кремле отреагировали на слова Зеленского о готовности к переговорам

Песков об инициативе Зеленского о переговорах: Москва готова к любому диалогу

Москва готова к любому общению и диалогу, но лишь в том случае, если он будет помогать достигать поставленных Россией целей. Так на вопрос журналистов о словах Владимира Зеленского о готовности к переговорам ответил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с Россией при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом.

«Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость», — отреагировал на вопрос журналистов об инициативе Зеленского представитель Кремля.

При этом зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял, что слова Зеленского о готовности к переговорам обусловлено безысходностью положения, в котором он оказался.

Ранее Песков сообщал, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом должен учитывать сложившиеся геополитические обстоятельства — в частности, четыре новых российских региона.