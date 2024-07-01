В партии Ле Пен рассказали о планах выдвинуть кандидата на пост премьера Франции

Партия Ле Пен может выдвинуть кандидата в премьеры без большинства в парламенте

Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» может выдвинуть своего лидера Жордана Барделла кандидатом на пост премьер-министра Франции, даже не имея большинства мест в парламенте. Об этом сообщил вице-президент партии Себастьян Шеню, его цитирует РИА Новости.

«Если действительно можно найти поддержку, мы возьмем на себя ответственность перед французами», — сказал политик, добавив, что «Национальное объединение» готово управлять французским правительством.

Ранее «Национальное объединение» и ее союзные силы победили в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Фракция получила 33,4 процента голосов. Второе место заняла коалиция левых «Новый народный фронт» с 27,98 процента. Коалиция французского лидера Эммануэля Макрона с 20,76 процента голосов заняла третье место.