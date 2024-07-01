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15:34, 1 июля 2024Россия

В России 15-летнего школьника назвали украинским шпионом и едва не задушили

В Забайкалье школьника назвали украинским шпионом и едва не задушили на камеру

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Девятнадцатилетний житель Домны Читинского района Забайкальского края назвал 15-летнего школьника украинским шпионом и едва не задушил, снимая происходящее на камеру. Об этом сообщила порталу Chita.ru местная жительница.

Как выяснило издание, нападение произошло 26 июня. Молодой человек схватил российского подростка за горло прямо на улице. Он требовал, чтобы несовершеннолетний признался, на кого тот шпионит. Подросток умолял оппонента отпустить его и связаться с бабушкой.

Агрессора через некоторое время задержала полиция. Им оказался местный житель. Парень и до этого нарушал спокойствие соседей. По некоторым данным, его могут отправить в медицинское спецучреждение.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил провести проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что в Волгограде женщины набросились на школьников с кулаками перед выпускным.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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