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12:03, 1 июля 2024Россия

В российском областном центре отключили светофоры из-за проблем с электричеством

В Белгороде начались перебои с подачей электричества

Кадр: РИА Новости

В Белгороде начались перебои с подачей электричества. О проблемах на энергетических объектах сообщила мэрия города в Telegram.

В связи с отключениями в Белгороде перестали работать некоторые светофоры. Водителям рекомендовали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Также горожан предупредили о возможных проблемах с водоснабжением. Это связано с нет, что подача воды происходит с использованием электричества. Местный водоканал использует генераторы для подачи и отведения воды.

В пресс-службе Белгородэнерго рассказали, что перебои с электроснабжением связаны с «внешним воздействием на энергообъект».

1 июля 90 процентов домов Белгородской области остались без света. Telegram-канал Mash заявил, что этому предшествовали атаки украинских беспилотников. По его данным, отключение света также частично затронуло Воронеж.

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      Алан Босиков
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