Экс-советница Трампа Макфарланд: Зеленский хочет поднять ставки в конфликте с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать все возможности западного оружия против России из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя. План политика раскрыла в интервью Fox Business экс-советница Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Кейти Макфарланд.

«Все просьбы Зеленского о помощи — он хочет не только получить дополнительное оружие, но и использовать его совершенно иным способом против России — направлены на то, чтобы оставаться на равных», — объяснила она. Как считает Макфарланд, Киев планирует «поднять ставки».

Бывшая советница Трампа утверждает, что все переданные Украине финансовые средства направлены на то, чтобы сохранить текущее положение дел и медленно терять позиции. Помимо этого, указала Макфарланд, в подобных конфликтах на истощение всегда побеждает государство с большим количеством ресурсов и средств. В текущем конфликте — это Россия, резюмировала она.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что 2025 год будет решающим в конфликте Украины и России. По его мнению, Запад допустил большую ошибку, не согласовав и не приняв план действий по членству Украины в альянсе.

