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00:33, 1 июля 2024Мир

Во Франции оценили последствия победы партии Ле Пен на выборах

Филиппо: «Нацобъединение» будет подчинено ЕС и НАТО при победе во втором туре

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французская правая партия «Национальное объединение» будет подчиняться НАТО и Евросоюзу (ЕС) даже в случае победы во втором туре парламентских выборов. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в разговоре с РИА Новости.

По его словам, маловероятно, что победа партии Марин Ле Пен повлияет на внешнюю политику страны. «Это будет правительство "Национального объединения", а оно будет подчинено ЕС и НАТО, достаточно посмотреть на нынешнюю их программу», — отметил собеседник агентства.

«Национальное объединение» побеждает в первом туре, получив 34,2 процента голосов. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе за республику» занимает третье место, за нее проголосовали около 21 процента французов. По данным телеканала LCI, партия Марин Ле Пен получит от 240 до 270 мест в парламенте, что даст ей относительное большинство.

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      Марина Совина
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