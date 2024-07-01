Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:52, 1 июля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли более 10 ударов из танка по селу в Харьковской области

Ганчев: ВСУ нанесли более 10 ударов из танка по селу Богдановское
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины нанесли более десяти ударов из танка по селу Богдановское в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Жертв и пострадавших среди мирного населения чудом удалось избежать», — написал он.

Ганчев отметил, что украинские военные стали активнее применять ударные беспилотные летательные аппараты различных типов во всех прифронтовых населенных пунктах на купянском направлении.

Ганчев также сообщил, что солдаты российской армии заняли населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Ранее сообщение об этом также опубликовало Министерство обороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о минометной атаке ВСУ на крупное российское предприятие

      Названы меры защиты кораблей от морских дронов

      Одна из бригад ВСУ пожаловалась Зеленскому на потери из-за командования

      В России изменят порядок проведения некоторых госзакупок

      Осужденной за взятки топ-менеджеру российской корпорации снизили срок наказания

      В Германии оценили шансы Макрона попасть в учебник по истории после провала на выборах

      В России взыскали с Google 10 миллиардов рублей

      Глава МИД Германии резко высказалась о планах Путина в Европе

      Предсказаны масштабы падения выдачи ипотеки в России

      Неподготовленность Харьковской области к обороне объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше