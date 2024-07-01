ВСУ нанесли более 10 ударов из танка по селу в Харьковской области

Ганчев: ВСУ нанесли более 10 ударов из танка по селу Богдановское

Вооруженные силы Украины нанесли более десяти ударов из танка по селу Богдановское в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

«Жертв и пострадавших среди мирного населения чудом удалось избежать», — написал он.

Ганчев отметил, что украинские военные стали активнее применять ударные беспилотные летательные аппараты различных типов во всех прифронтовых населенных пунктах на купянском направлении.

Ганчев также сообщил, что солдаты российской армии заняли населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Ранее сообщение об этом также опубликовало Министерство обороны России.