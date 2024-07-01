Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:20, 1 июля 2024Силовые структуры

За пять месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 913 миллионов рублей штрафов

РИА Новости: за 5 месяцев года ФССП взыскала 913 млн штрафов с коррупционеров

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

За пять месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 913 миллионов рублей штрафов с коррупционеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

По словам Аристова, этот показатель на 22 процента больше, чем в 2023 году.

Ранее глава ФССП рассказал о том, что за последние семь лет судебные приставы взыскали более 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов. Всего же, по словам Аристова, на исполнении сотрудников ФССП за эти годы стабильно находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. При этом у таких родителей, в основном — мужчин, может быть не один ребенок, а два, три или более.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Это причины для беспокойства». В Кремле прокомментировали скопление войск Украины у белорусской границы

      Подсчитана необходимая для одобрения ипотеки зарплата

      Оценены последствия возможного дефолта Украины

      Прокурор предложил 14 лет украинскому журналисту на суде в Москве

      На российский город обрушился град размером с помидоры

      Молния поразила 50 христиан

      Освобождение спецназом похищенного в России итальянца попало на видео

      «Динамо» объявило об уходе вратаря-рекордсмена

      В России признали экстремистскими и запретил распространять четыре книги

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше