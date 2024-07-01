За пять месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 913 миллионов рублей штрафов

РИА Новости: за 5 месяцев года ФССП взыскала 913 млн штрафов с коррупционеров

За пять месяцев 2024 года судебные приставы взыскали более 913 миллионов рублей штрафов с коррупционеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

По словам Аристова, этот показатель на 22 процента больше, чем в 2023 году.

Ранее глава ФССП рассказал о том, что за последние семь лет судебные приставы взыскали более 210 миллиардов рублей с неплательщиков алиментов. Всего же, по словам Аристова, на исполнении сотрудников ФССП за эти годы стабильно находится 1,5 миллиона документов о взыскании алиментов. При этом у таких родителей, в основном — мужчин, может быть не один ребенок, а два, три или более.