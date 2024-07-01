Земфира анонсировала тур по Европе осенью

Певица Земфира Рамазанова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) анонсировала тур по Европе. Об этом она сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка отправится на гастроли осенью. 13 сентября Земфира даст концерт в Белграде, 15-го числа — в Лимассоле, а 18-го — в Тбилиси. В октябре исполнительница выступит в Праге и Риге 7-го и 13-го числа соответственно.

Ранее в сети появилась информация, что Земфира якобы вернулась в Москву для лечения. Позднее выяснилось, что снимок, на котором певица садится в автомобиль в центре столицы, датирован 2018 годом.

Покинувшая Россию исполнительница была внесена в реестр иностранных агентов в 2023 году. Земфира выступала с критикой в адрес специальной военной операции, поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Помимо этого, исполнительницу обвиняли в иностранном финансировании.