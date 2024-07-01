Жена Джо Байдена попала на обложку Vogue

Жена Джо Байдена Джилл попала на обложку Vogue в платье Ralph Lauren

Первая леди США Джилл Байден попала на обложку нового номера журнала Vogue. Снимок опубликован на сайте издания.

Жена президента США Джо Байдена позировала в платье-пиджаке длины макси белого цвета. Известно, что наряд входит в коллекцию люксового бренда Ralph Lauren. Автором обложки выступил канадский фотограф Норман Джин Рой.

В интервью Vogue Байден заявила, что будет поддерживать мужа вопреки критике, которая разгорелась вокруг его персоны после дебатов. Тогда общественность посчитала выступление нынешнего американского лидера на дебатах провальным.

Кроме того, издание Politico сообщило, что члены Демократической партии США начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом в связи с провальными дебатами.