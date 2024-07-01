Женщина оголила грудь в популярных туристических местах и раскрыла причину поступка

Блогерша Адамс объяснила желание оголяться на публике борьбой за равные права

Канадская блогерша Элла Адамс сфотографировалась топлес в популярных туристических местах и раскрыла причину такого поступка. Ее историю приводит New York Post.

36-летняя активистка отправилась в Нью-Йорк, чтобы оголить грудь в самых популярных локациях города, среди которых оказались метро, Бруклинский мост, Таймс-сквер и другие места. На размещенных кадрах женщина приподнимает вещи, демонстрируя тем самым грудь, не обращая внимания на людей вокруг.

По словам инфлюэнсера, таким образом она противостоит гендерному неравенству. «Если мужчины могут ходить по улицам без майки без стыда и страха, то и женщины могут делать то же самое. Это борьба за равные права», — объяснила свое желание Адамс и добавила, что для нее появляться на публике в откровенных образах — норма.

В апреле Кэти Перри оголила ягодицы на прогулке. Певица приспустила штаны, демонстрируя черные трусы и частично обнаженные ягодицы.