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07:00, 1 июля 2024Ценности

Женщина оголила грудь в популярных туристических местах и раскрыла причину поступка

Блогерша Адамс объяснила желание оголяться на публике борьбой за равные права

Фото: @flexapeeler

Канадская блогерша Элла Адамс сфотографировалась топлес в популярных туристических местах и раскрыла причину такого поступка. Ее историю приводит New York Post.

36-летняя активистка отправилась в Нью-Йорк, чтобы оголить грудь в самых популярных локациях города, среди которых оказались метро, Бруклинский мост, Таймс-сквер и другие места. На размещенных кадрах женщина приподнимает вещи, демонстрируя тем самым грудь, не обращая внимания на людей вокруг.

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По словам инфлюэнсера, таким образом она противостоит гендерному неравенству. «Если мужчины могут ходить по улицам без майки без стыда и страха, то и женщины могут делать то же самое. Это борьба за равные права», — объяснила свое желание Адамс и добавила, что для нее появляться на публике в откровенных образах — норма.

В апреле Кэти Перри оголила ягодицы на прогулке. Певица приспустила штаны, демонстрируя черные трусы и частично обнаженные ягодицы.

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      Карина Черных
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