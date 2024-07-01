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05:00, 1 июля 2024Забота о себе

Женщина пожаловалась на требующего от нее невозможного в постели партнера и получила совет

Фото: Unsplash

Психотерапевт, сексолог Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, пожаловавшейся на требующего от нее невозможного в постели партнера. Ее рекомендацию опубликовало издание The Guardian.

По словам автора письма, она начала встречаться с мужчиной, который требует от нее женской эякуляции — сквирта. «Обычно я испытываю оргазм только через стимуляцию клитора, и когда я это делаю, из меня ничего не выходит. Я никогда не испытывала женской эякуляции», — написала женщина. Она задумалась над тем, нормально ли испытывать оргазм только так, как это делает она, или ей надо заниматься сексом более интенсивно.

В ответ на письмо Стивенсон Коннолли предложила женщине рекомендовать партнеру оставить свои фантазии о женской эякуляции в порнографических роликах. «С вами все в порядке. С его стороны совершенно неразумно оказывать на вас давление, чтобы добиться чего-то, что встречается крайне редко», — заявила специалистка.

Также она посоветовала автору письма перестать сомневаться в собственной нормальности. Вместо этого, по ее мнению, женщине лучше изменить собственные ожидания от партнера — дать ему понять, что ей нужно, чтобы он ценил ее такой, какая она есть.

В заключение Стивенсон Коннолли предложила автору письма самой предъявить партнеру требования в постели, выполнение которых удовлетворило бы ее.

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      Александра Лисица
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