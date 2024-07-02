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19:12, 2 июля 2024Культура

Американская поп-звезда отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Певица Pink отменила концерт в Швейцарии из-за проблем со здоровьем
Пинк

Пинк. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская поп-звезда Pink отменила концерт в Швейцарии из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, артистка приняла решение отменить выступление из-за рекомендаций врачей. Неизвестно, что именно случилось с певицей, однако, предположительно, она могла пострадать из-за трюков, выполненных на концерте в Великобритании.

«Она так усердно работала на гастролях, и на выступлениях всегда выполняла множество трюков. Это, естественно, сказывается на ней, и ей посоветовали сделать перерыв», — уточнил источник.

Концерт певицы будет перенесен на как можно более ранний срок. Следующее шоу певицы ожидается в Дании, однако на данный момент неизвестно, состоится ли оно.

Ранее стало известно об отмене концертов певицы Бьянки в Германии.

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      Мария Рюрикова
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