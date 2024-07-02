Байден заявил о вложении его администрацией средств в перебои с электричеством

Байден заявил, что администрация США вкладывается в перебои с электричеством

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что его администрация вкладывает средства в перебои с электричеством, сообщает РИА Новости.

«Мы вложили миллиарды в развитие энергосистемы, чтобы расширить перебои с электричеством, чтобы свет, кондиционеры и холодильники работали в период жары», — сказал глава государства.

Помимо этого американский лидер заверил, что Белый дом проведет «лето на тему экстремальной жары», предположительно, имея в виду саммит по данной теме. Также Байден оскорбил людей, которые не верят в проблему изменения климата, назвав их «тупицами».

Ранее президент США на мероприятии по сбору средств на кампанию по переизбранию перепутал Италию и Францию.