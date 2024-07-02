Илон Маск посоветовал книгу про Сталина

Илон Маск опубликовал список аудиокниг, которые он рекомендует своим поклонникам

Миллиардер Илон Маск назвал аудиокниги, которые он рекомендует своим поклонникам. Список, в котором одна из книг посвящена Иосифу Сталину, был опубликован в соцсети X (бывший Twitter).

Большая часть рекомендаций Маска — это книги о военной истории. Среди прочего, он посоветовал «Августовские пушки» Барбары Такман о предпосылках Первой мировой войны, «Чингисхана и рождение современного мира» антрополога Джека Уэзерфорда и «Американского Цезаря» Уильяма Манчестера — биографию генерала Дугласа Макартура, командовавшего американскими войсками в годы Второй мировой войны.

В списке также есть книга «Цена разрушения» Адама Туза об экономической истории нацистской Германии и «В стальных грозах» Эрнста Юнкера — немецкие мемуары о Первой мировой войне, автор которых выступал против демократии и либеральных ценностей еще до прихода Гитлера к власти. Кроме того, Маск рекомендует гомеровскую «Илиаду» и «Записки о Галльской войне», которые написал римский император Гай Юлий Цезарь.

Маск в очередной раз призвал поклонников обратить внимание на свою любимую книгу — «Двенадцать против бога» южноафриканского журналиста Уильяма Болито. В ней излагаются биографии полководца Александра Македонского, итальянских авантюристов Казановы и Калиостро, мореплавателя Христофора Колумба, пророка Магомета, танцовщицы Лолы Монтес, шведского короля Карла XII, воевавшего с Петром I, французского императора Наполеона Бонапарта и его племянника Наполеона III, балерины Исидоры Дункан и президента США Вудро Вильсона. По мнению автора, все они были нонконформистами, отвергавшими признанные нормы, и именно это принесло им славу и признание.

Помимо этого, в рекомендациях Маска упомянуты 11-томная «История цивилизации» Ариэля и Уильяма Дюрантов и «Дорога к рабству» консервативного экономиста Фридриха фон Хайека. Отдельно Маск советует книгу Саймона Монтефиоре «Сталин: двор Красного монарха», рассказывающую о личной жизни Иосифа Сталина и его ближайших соратников. «Если хотите реальные кошмары», — прокомментировал миллиардер.

Ранее Маск подтвердил рождение одиннадцатого ребенка и дал апокалиптический прогноз. Матерью стала Шивон Зилис — топ-менеджер компании Neuralink, которую основал миллиардер.