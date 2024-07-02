Дети массово пострадали от нападения роя ос в московском детсаду

Shot: рой ос покусал шестерых детей на веранде детского сада в Москве

В Москве рой ос покусал шестерых воспитанников детского сада при школе «Преображенская» на 2-й Пугачевской улице. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как выяснило издание, предположительно, гнездо находилось под полом веранды. В результате нападения насекомых у пострадавших началась сильная аллергическая реакция. Однако госпитализация детям не потребовалась, врачи осмотрели воспитанников дошкольного учреждения на месте.

В свою очередь, Baza уточнила в Telegram, что пострадали дети в возрасте от трех до шести лет. Малыши разбирали игрушки на веранде, когда из-под пола внезапно вылетели осы. В данный момент территория огорожена.

Ранее, в июне 2023 года, двое мальчиков попали в реанимацию после нападения домашних пчел. Разогнать насекомых удалось их дяде и отцу. В результате врачи извлекли из рук, ног, лица, ушей и головы детей около 465 жал.