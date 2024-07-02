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13:47, 2 июля 2024Ценности

Дизайнер назвала визуально омолаживающий аксессуар

Дизайнер Торкморад-Джозави: высокие шляпы визуально омолаживают

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Дизайнер и основательница компании по изготовлению головных уборов Санья Торкморад-Джозави назвала визуально омолаживающий аксессуар. Соответствующий комментарий публикует The Sun.

Так, специалист посоветовала читательницам обратить внимание на высокие шляпы. По ее словам, поля изделия делают черты лица более утонченными и изящными. «Высокая шляпа визуально удлинит шею и сделает вас выше», — пояснила она.

В то же время тем, кто хочет замаскировать седину, Джозави порекомендовала присмотреться к широкополым беретам. «Это отличный способ замаскировать корни, которые вы не успели покрасить», — отметила модельер.

В заключение собеседница портала уточнила, что шляпы с вуалью отлично скрывают морщины и другие признаки старения.

В июне эксперт по цвету Анна Кертис назвала визуально омолаживающий цвет в одежде. По ее мнению, им стал зеленый, поскольку он осветляет тон кожи и делает лицо подтянутее.

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      Мария Винар
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