Экс-начальницу отдела Роспотребнадзора осудили на девять лет за взятки от владельцев кафе

В Краснодаре экс-начальницу отдела Роспотребнадзора осудили на 9 лет за взятки

В Краснодаре суд приговорил к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы бывшую начальницу отдела надзора за питанием Роспотребнадзора за взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина за вознаграждения помогала кафе проходить проверки быстро и без штрафов. Вместе с подчиненными она закрывала глаза на нарушения в заведениях общепита, внося в акты проверок ложную информацию. Суммарно она получила от владельцев кафе полмиллиона рублей.

Осужденная не признала вину. Суд лишил ее права семь лет работать в органах власти и обязал выплатить три миллиона рублей штрафа.

Ранее стало известно, что Новосибирский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора, подозреваемому в получении взятки и мошенничестве.