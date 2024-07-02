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13:02, 2 июля 2024Силовые структуры

Экс-начальницу отдела Роспотребнадзора осудили на девять лет за взятки от владельцев кафе

В Краснодаре экс-начальницу отдела Роспотребнадзора осудили на 9 лет за взятки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы бывшую начальницу отдела надзора за питанием Роспотребнадзора за взятки. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина за вознаграждения помогала кафе проходить проверки быстро и без штрафов. Вместе с подчиненными она закрывала глаза на нарушения в заведениях общепита, внося в акты проверок ложную информацию. Суммарно она получила от владельцев кафе полмиллиона рублей.

Осужденная не признала вину. Суд лишил ее права семь лет работать в органах власти и обязал выплатить три миллиона рублей штрафа.

Ранее стало известно, что Новосибирский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему сотруднику государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора, подозреваемому в получении взятки и мошенничестве.

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      Екатерина Кашурникова
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