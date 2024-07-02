Фитнес-клубы попросили возместить им затраты на аренду

Национальное фитнес-сообщество попросило возместить из бюджета затраты на аренду

Национальное фитнес-сообщество (НФС) попросило возместить ему из бюджета часть расходов на аренду и техобслуживание помещений. Соответствующее письмо поступило на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает NEWS.ru.

По словам руководителя организации Елены Силиной, участники отрасли говорят о единоразовой выплате, которая позволила бы им компенсировать часть затрат, понесенных в первом полугодии текущего года. Затраты на расходные материалы, по их словам, увеличились в среднем по России на 30 процентов. Стоимость аренды помещений и техобслуживания за этот период также увеличилась.

Запрашиваемая поддержка дала бы возможность стабилизировать развитие отрасли летом 2024 года, говорится в письме. При составлении обращения представители фитнес-сообщества опросили более тысячи руководителей российских спортивных клубов, находящихся в 85 разных регионах страны.

Ранее сообщалось о резком увеличении выручки российских фитнес-клубов. По оценкам НФС, этот показатель прибавил 11,6 процента, достигнув 172 миллиардов рублей. Согласно прогнозам аналитиков, в 2024 году оборот может увеличиться еще больше, до 200 миллиардов рублей.