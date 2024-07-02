ФСБ пресекла направленную против безопасности страны деятельность

На челябинца завели дело за призывы к деятельности против безопасности страны

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который призывал к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием интернета»).

По данным ведомства, житель Челябинска, являясь сторонником киевского режима и украинских националистических структур, разместил в сети материалы с призывами к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ уличили жителя Брянской области в передаче украинской спецслужбе данных об армии России.