В России высказались об условиях прекращения огня с Украиной

Депутат Чепа: прекращение огня с Украиной возможно только при гарантах

Вопрос об обоюдном прекращении огня перед мирными переговорами с Украиной должны решать военные, а не политики, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также напомнил, что Россию уже обманывали в похожих случаях.

«Прекращение огня будет зависеть от того, кто и как этим может воспользоваться, но это уже вопрос военных, а не политиков. Мы много шли навстречу: и отводили войска, и освобождали военнопленных. Конечно, обмениваться военнопленными все равно нужно, нужно стремиться к переговорам, но не забывая о своей выгоде», — подчеркнул Чепа.

Он добавил, что во время переговоров боевых действий быть не должно, но для этого России потребуется гарант в лице третьей, независимой стороны.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому сегодня доверять невозможно, у него свои задачи и свои интересы. Конечно, когда будут переговоры, стрелять не должны. Но нужны будут гаранты», — сказал политик.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине. Он также предложил Зеленскому рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами.