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14:28, 2 июля 2024Забота о себе

Гинеколог назвала редкий и необычный симптом рака груди

Гинеколог Близнюк: ярко выраженные вены на коже груди могут быть симптомом рака

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Изменение вен на груди или в районе груди может быть симптомом развивающегося рака молочных желез, предупредила преподаватель медфака Госуниверситета просвещения, акушер-гинеколог Елена Близнюк. Этот редкий и необычный симптом заболевания она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, ярко выраженные вены на коже груди или в районе ключицы могут указывать на наличие рака. «Очень редкий симптом рака — сильнее, чем обычно выраженные вены на коже груди или в районе ключицы», — уточнила врач.

В число симптомов этого заболевания Близнюк также включила появление болезненных ощущений в области груди, а также изменения размера или формы одной из молочных желез, не связанные с менструальным циклом.

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      Александра Лисица
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