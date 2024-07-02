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18:32, 2 июля 2024Россия

Губернатор Севастополя объяснил дым в бухте после объявления воздушной тревоги

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил дым в бухте средствами маскировки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Дым в Севастопольской бухте связан с использованием средств маскировки. Об этом написал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале после объявления воздушной тревоги.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — сообщил глава города.

В 18:11 (время совпадает с московским) в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Ранее специалист по безопасности Михаил Макеев рассказал россиянам о действиях в случае сигнала тревоги. В частности, он советовал как можно скорее включить средства теле- и радиовещания, чтобы получить информацию о произошедшем, и связаться с близкими.

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      Елена Торубарова
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