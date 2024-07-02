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14:33, 2 июля 2024Интернет и СМИ

Известный комик раскрыл отношение к россиянам в Турции

Комик Чужой заявил, что зрители в Турции не реагировали на то, что он русский
Денис Чужой

Денис Чужой. Кадр: Денис Чужой / YouTube

Известный российский комик Денис Чужой, уехавший из России, рассказал об отношении к нему в Турции. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста, доступном на YouTube.

Чужой объяснил, что несколько раз во время концертов в Стамбуле говорил, что он из России. «На это не было никакой реакции. Потом выходил комик из США. Он говорил: "Я из США". И все такие: "Бу-у-у-у". И я такой: "Вау. Это хорошее место, чтобы поправить самооценку"», — поиронизировал он.

Юморист также добавил, что во время записи на один из открытых микрофонов он общался с организатором-американцем. Комик сообщил, что он из России, но не столкнулся с негативной реакцией. «Ему важно услышать, что я скажу, а не то, что обо мне говорит мое гражданство», — предположил он.

Ранее Чужой побывал в США и поделился впечатлениями о стране. Он пожаловался на высокие цены в Соединенных Штатах и заявил, что, несмотря на полученную им рабочую визу, не решился на переезд.

Комик уехал из России в 2022 году. Он заявил, что сделал это из-за начала спецоперации на Украине. Юморист жил в Турции, но позднее переехал в Германию.

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