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07:31, 2 июля 2024Из жизни

Католическая учительница рассказала об уходе в порно по велению Бога

Фото: @thecourtneytillia

Порномодель, прежде работавшая в католической школе, пожаловалась, что многие уходят из секс-индустрии из-за религии. Своими переживаниями она поделилась в интервью Daily Star.

37-летняя Кортни Тиллия выросла в религиозной семье. В прошлом она работала учительницей и преподавала детям с аутизмом. Из-за строгого воспитания и маленькой зарплаты она чувствовала себя подавленно и в конце концов решила уйти в порно.

По словам Тиллии, она приняла такое решение по велению Бога. Как утверждает порномодель, он направлял ее и поддерживал в желании самовыражаться. «Было бы безумием сказать, что Бог говорит мне сниматься в порно! Но я рада, что Бог нашел мне именно такое применение», — добавила она.

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Тиллия расстроена, что некоторые порномодели меняют род деятельности по религиозным соображениям. Так сделали уже несколько ее коллег, в том числе Нала Рэй и Хейли Вернон.

Тиллия назвала женоненавистничеством уверенность религиозных людей в том, что женщины не должны становиться моделями OnlyFans. Она считает, что секс-индустрия дает девушкам возможности обеспечивать себя финансово и разрушает патриархальные устои. В то же время, по ее словам, если кому-то комфортнее уйти из индустрии, она не будет их осуждать.

Ранее сообщалось, что три сестры взбунтовались против строгих запретов религиозной семьи и ушли в секс-индустрию. Они устали от строгих запретов родителей-христиан и решили кардинально изменить свою жизнь.

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      Алиса Дмитриева
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