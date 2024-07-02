Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:52, 2 июля 2024Мир

КНДР заявила об испытании ракеты со сверхзвуковой боеголовкой

ЦТАК: КНДР успешно испытала тактическую ракету со сверхзвуковой боеголовкой

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Главное управление ракетостроения КНДР в понедельник, 1 июля, успешно испытало тактическую ракету со сверхзвуковой боеголовкой «Хвасонпхо-11да-4,5». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Испытательный запуск ракеты с тяжелой условной боеголовкой произведен на максимальную дальность 500 километров и минимальную дальность 90 километров с целью подтверждения стабильности полета и точности попадания», — сообщило агентство.

Отмечается, что в июле будут проводиться дополнительные пуски ракеты для «подтверждения ее полетных особенностей, точности попадания и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки».

26 июня Главное управление ракетостроения КНДР отчиталось об успешных испытаниях по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе теста отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      СК просит привлечь к уголовной ответственности председателя московского суда. Сотрудники ФСБ поймали его с поличным

      В Греции рассказали о беспокойстве ЕС из-за потраченных на Украину миллиардов

      Европу обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Встречавшиеся со звездами порно люди поделились опытом

      Мужчина отрезал пожилому родственнику гениталии и скрылся

      В российском регионе уничтожили беспилотник

      КНДР заявила об испытании ракеты со сверхзвуковой боеголовкой

      На Украине признали потери при ударе по аэродрому в Миргороде

      Раскрыто содержание законопроекта об охране здоровья человека до рождения

      В Петербурге сильный ветер повалил десятки деревьев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше