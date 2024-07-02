КНДР заявила об испытании ракеты со сверхзвуковой боеголовкой

ЦТАК: КНДР успешно испытала тактическую ракету со сверхзвуковой боеголовкой

Главное управление ракетостроения КНДР в понедельник, 1 июля, успешно испытало тактическую ракету со сверхзвуковой боеголовкой «Хвасонпхо-11да-4,5». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Испытательный запуск ракеты с тяжелой условной боеголовкой произведен на максимальную дальность 500 километров и минимальную дальность 90 километров с целью подтверждения стабильности полета и точности попадания», — сообщило агентство.

Отмечается, что в июле будут проводиться дополнительные пуски ракеты для «подтверждения ее полетных особенностей, точности попадания и мощи взрыва сверхкрупной боеголовки».

26 июня Главное управление ракетостроения КНДР отчиталось об успешных испытаниях по разделению и наведению боеголовок разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) твердотопливной баллистической ракеты. В ходе теста отделенные боеголовки были точно наведены на три установленные координаты.