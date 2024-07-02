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18:58, 2 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об угрозе миру из-за «крестового похода» Запада

Лукашенко: Запад начал новый крестовый поход, мир находится на грани катастрофы
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад начал новый «крестовый поход», и мир находится на грани катастрофы. Его слова передает РИА Новости.

Выступая на торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии (отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией города Минска от немецкой оккупации), Лукашенко отметил, что Западу не нужна правда о Второй мировой войне.

«У руля наследники тех, кто капитулировал. Наследники и идейные, и прямые. Для них в 45-м ничего не закончилось. Более того, начался новый "крестовый поход"», — рассказал Лукашенко.

По его словам, власти стран Запада полагают, что «можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома», не понимая, что «он сорвется и придет в их же дом».

Он добавил, что Западу не удастся изменить итоги Великой Отечественной войны, даже если там будут разрушать советские памятники, переписывать учебники и «бесконечно вытирать ноги» о решения трибунала в Нюрнберге.

Ранее Лукашенко заявил, что Западу не терпится втянуть Белоруссию в военные разборки. «Нас втянуть в разборки им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир дрогнет», — заявил глава государства.

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      Валентин Карант
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