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09:41, 2 июля 2024Ценности

Мать оценила свадебное платье дочери и была обругана в сети

Фото: Tom Pumford / Unsplash

Мать оценила свадебное платье дочери и была обругана в сети. На соответствующие комментарии на платформе Reddit обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что нашла наряд своей мечты. Она объяснила, что хочет сшить на заказ белое атласное платье с оборками и открытыми плечами. Однако ее мать оказалась против него. «У меня пухлые руки и большая грудь, поэтому мама настаивает, что этот фасон не будет на мне хорошо смотреться и сделает меня толстой. Я потратила так много времени, чтобы найти свое идеальное платье», — посетовала автор поста.

Многие пользователи сети решили поддержать невесту в комментариях под публикацией. «Сосредоточься на себе, своей второй половинке и всех хороших воспоминаниях, которые у тебя останутся. Твоя мама ничего не понимает», «Твое платье будет смотреться на тебе потрясающе», «Похоже, твоя мама проецирует на тебя свою неуверенность», «Комментарии мамы о твоем теле могут отправиться в мусор. Им там самое место», «У меня похожие, если не идентичные, с вами размеры. Могу заверить вас, что женщины нашего размера хорошо смотрятся в бальных платьях с открытыми плечами», — высказывались они.

В феврале американская блогерша Стейси Ди показала платья на свадьбу старшей дочери и подверглась критике в сети.

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      Мария Винар
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