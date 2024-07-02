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15:31, 2 июля 2024Мир

Милей назвал президента Бразилии динозавром-идиотом после просьбы извиниться за глупости

Милей назвал лидера Бразилии динозавром-идиотом и коррумпированным коммунистом

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Президент Аргентины Милей в очередной раз раскритиковал своего коллегу из Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву, назвав его образцовым динозавром-идиотом и обвинив в коррупции. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«После нападок Лулы (особенно его решительного вмешательства в избирательную кампанию и решительной поддержки самой грязной кампании в истории) он жалуется, что я отвечаю ему правдиво (он был заключен в тюрьму за коррупцию и является коммунистом). Таковы эти идиоты, превозносящие формы из-за отсутствия содержания, и которые к тому же являются рабами конверта, что делает их функциональными по отношению к коррумпированным правительствам», — говорится в посте.

26 июня лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал Хавьера Милея извиниться за то, что тот наговорил «много глупостей» о нем и о его стране. По словам Лулы, он отказался видеться со своим коллегой, потому что хочет от него извинений. Лидер Аргентины во время предвыборной кампании несколько раз называл Луиса Инасиу Лулу да Силву коммунистом и коррупционером.

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      Лина Пивоварова
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