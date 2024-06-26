Президент страны БРИКС потребовал от Милея извинений за его глупости

Президент Бразилии Лула: Милей должен извиниться за то, что наговорил глупостей

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его аргентинский коллега Хавьер Милей должен извиниться за то, что наговорил «много глупостей» о нем и о его стране. Слова лидера страны БРИКС передает Reuters.

С момента вступления в должность президента Аргентины Милея, которое произошло 10 декабря, лидеры двух стран ни разу не встретились. По словам Лулы, он отказался видеться со своим коллегой, потому что хочет от него извинений.

Лидер Аргентины во время предвыборной кампании несколько раз называл Луиса Инасиу Лулу да Силву «коммунистом» и «коррупционером».

22 мая Испания «навсегда» отозвала своего посла в Буэнос-Айресе, так как президент Аргентины Хавьер Милей отказался принести извинения за слова в адрес жены премьер-министра страны Педро Санчеса. Аргентинский лидер назвал жену испанского премьера «коррумпированной», а самого Санчеса «посмешищем Европы».