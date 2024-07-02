На Украине назначили нового первого замминистра экономики

Кабмин Украины назначил Соболева первым замминистра экономики

Кабинет министров Украины подписал указ о назначении Алексея Соболева первым заместителем министра экономики. Об этом в Telegram сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Кабмин назначил Алексея Соболева первым замминистра экономики», — говорится в публикации.

Ранее Соболев занимал должность заместителя министра экономики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. В 2022 году Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против компании Соболева «Прозорро.Продажи».

Ранее журнал The Economist сообщил, что Киев может объявить о дефолте уже в следующем месяце. В издании считают, что это произойдет если Украине не договорится со своими иностранными инвесторами.