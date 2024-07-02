На Западе рассказали о тяжелых для Зеленского днях

Spectator: Зеленский пережил плохие дни из-за событий в США и Франции

Владимиру Зеленскому пришлось пережить «несколько плохих дней» из-за дебатов Джо Байдена с Дональдом Трампом, а также результатов первого тура выборов во Франции. Об этом написал обозреватель журнала Spectator Гэвин Мортимер.

«Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Президент Украины, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом», — указал обозреватель.

По мнению Мортимера, мнение экс-главы США Дональда Трампа о конфликте на Украине всем хорошо известно, он хочет положить ему конец.

Спустя несколько дней после дебатов стали известны результаты первого тура парламентских выборов во Франции. Впереди второй тур, однако уже можно сказать, что следующее правительство не будет сформировано Эммануэлем Макроном, резюмировал Мортимер.

Ранее стало известно, что члены Демократической партии не считают «умственную некомпетентность» действующего президента США Джо Байдена препятствием для переизбрания на предстоящих выборах.

Как написали западные СМИ, главные спонсоры кампании Байдена выразили «глубокую обеспокоенность» выступлением политика на предвыборных дебатах.

