Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:04, 2 июля 2024Россия

Названы нюансы совместного с Белоруссией применения тактического ядерного оружия

Эксперт РАН: применить ТЯО Россия и Белоруссия могут только совместно
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Применить тактическое ядерное оружие, с недавнего времени развернутое на территории Белоруссии, Москва и Минск могут «только совместно», «отзеркаливая» таким образом действия НАТО. Об этом заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков, отметив, что «коды доступа» к ядерным боеприпасам, вероятно, находятся только у России, сообщает во вторник, 2 июля, радиостанция «Говорит Москва».

Применение может быть только совместное: страна-владелец выдаст боезаряд и проведет разблокировку. После этого местные военные могут применять его, поскольку они обучены… Пойдя на эти меры, мы отзеркалили практику НАТО по совместным ядерным миссиям НАТО, которая действует с 60-х годов», — отметил он.

В июне сообщалось, что белорусские военные прошли подготовку по применению тактического ядерного оружия. Как заявил заместитель командующего Военно-Воздушных силами и войсками противовоздушной обороны начальник авиации Леонид Давидович, все контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, становятся плановыми.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      «Об этом уже знает и наш враг». В Генштабе России назвали возможный срок завершения СВО

      Участника «Болотного дела» задержали из-за тату с фразой о «русском военном корабле»

      В Харькове произошли взрывы

      В ДНР оценили ежедневные потери украинской армии

      В России собрали больше налогов

      Обвиняемые в похищении итальянца в центре Москвы дали признательные показания

      Бар в Севастополе обвинили в отказе продать воду укрывшимся от тревоги родителям с детьми

      В Европе турист получил удар ножом в горло при попытке защитить сестру от ограбления

      Обнаружена уязвимость у опасной бактерии

      Оценена вероятность запрета в России дорам и кей-попа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше