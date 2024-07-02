Названы нюансы совместного с Белоруссией применения тактического ядерного оружия

Эксперт РАН: применить ТЯО Россия и Белоруссия могут только совместно

Применить тактическое ядерное оружие, с недавнего времени развернутое на территории Белоруссии, Москва и Минск могут «только совместно», «отзеркаливая» таким образом действия НАТО. Об этом заявил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александр Ермаков, отметив, что «коды доступа» к ядерным боеприпасам, вероятно, находятся только у России, сообщает во вторник, 2 июля, радиостанция «Говорит Москва».

Применение может быть только совместное: страна-владелец выдаст боезаряд и проведет разблокировку. После этого местные военные могут применять его, поскольку они обучены… Пойдя на эти меры, мы отзеркалили практику НАТО по совместным ядерным миссиям НАТО, которая действует с 60-х годов», — отметил он.

В июне сообщалось, что белорусские военные прошли подготовку по применению тактического ядерного оружия. Как заявил заместитель командующего Военно-Воздушных силами и войсками противовоздушной обороны начальник авиации Леонид Давидович, все контрольные тренировки и проверки носят рутинный характер, становятся плановыми.