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18:19, 2 июля 2024Экономика

Названы российские регионы с самым низким количеством проданных квартир

Челябинская область оказалась лидером среди регионов по непроданным квартирам
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Андрей Попов / РИА Новости

Челябинская область оказалась регионом с самой высокой долей непроданных квартир в новостройках среди крупнейших регионов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

В Челябинской области на начало второго полугодия 2024 года было не распродано 1,1 миллиона квадратных метроы, что составляет 78 процентов от строящихся в регионе многоквартирных домов. За месяц показатель в Челябинской области не изменился, а за год уменьшился на 5 процентных пунктов.

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На втором месте оказался Башкортостан (74 процента, 2,3 миллиона квадратных метров). На начало июня показатель составлял 75 процентов, а на начало второго полугодия 2023 года — 79 процентов. Третью строчку занял Краснодарский край, где было не продано 73 процента строящегося жилья, или 6,2 миллиона квадратных метров. Месяц назад было не продано 74 процента ото всего строящегося в регионе жилья, а год назад — 79 процентов.

В десятку рейтинга также вошли Воронежская, Новосибирская области, Пермский и Красноярский край, Волгоградская область, Ростовская область и Санкт-Петербург.

При анализе учитывались непроданные площади в новостройках Москвы, Санкт-Петербурга, а также 14 областей, краев и республик, в которых представлены города-миллионники.

Ранее была рассчитана заработная плата, которой россиянам было бы достаточно для одобрения выдачи ипотечного кредита на покупку квартиры после отмены программы льготной ипотеки. В Москве оклад должен составлять 233,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — не меньше 164,8 тысячи рублей.

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      Мария Черкасова
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