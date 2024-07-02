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15:47, 2 июля 2024Ценности

Неудача с юбкой Серены Уильямс после родов попала на видео

Теннисистка Уильямс примерила прямую юбку после родов и не смогла ее застегнуть

Фото: Geoff Burke / Reuters

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс после родов не смогла застегнуть юбку на камеру. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Неудача 42-летней спортсменки попала на видео. Она решила примерить прямую джинсовую юбку, которую носила до рождения ребенка. Звезда предстала в фитнес-комбинезоне пыльно-розового цвета на широких бретелях, пытаясь надеть изделие. На кадрах видно, что Уильямс застегнула пуговицу на поясе, однако молния на юбке не сошлась.

«Кто, черт возьми, подгоняет эти юбки? Немного тесная, я не могу в ней дышать. Возможно, позже мне придется снять еще одно видео», — заключила она.

В июне Уильямс раскрыла секрет стройности после родов. Спортсменка поделилась видео, которое записала в кабинете косметолога. Знаменитость запечатлела на камеру, как специалист делает ей RF-лифтинг живота.

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      Екатерина Ештокина
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