Общественники назвали Каньэ Уэста угрозой для России

Mash: общественники призвали полицию проверить песни рэпера Канье Уэста

Текст песни американского рэпера Канье Уэста привлек внимание православных активистов движения «Сорок сороков». Общественники призвали полицию провести проверку творчества артиста, пишет Telegram-канал Mash.

По словам представителей движения, в треке присутствуют «пропаганда неполноценности женщин русской национальности» и дискредитация российской армии. Активисты интерпретировали строку из песни как «слова о насильном сношении главным героем песни русской женщины в отместку "за Украину"». Они также указали на то, пребывание артиста на территории страны несет угрозу для обороноспособности и безопасности России.

При этот отмечается, что вызвавшую претензии общественников часть текста написал коллега рэпера Ty Dolla $ign, однако представители «Сорока сороков» потребовали запретить Уэсту въезд в Россию.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев раскрыл примерную стоимость билетов на концерт Уэста в России.