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08:05, 2 июля 2024Россия

Очередной беспилотник сбили над российским регионом

Губернатор Богомаз: еще один БПЛА сбили над Трубчевским районом

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Трубчевским районом. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

До этого губернатор сообщал о другом сбитом над Трубчевским районом Брянской области беспилотнике. Тогда также никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.

Это уже пятая атака ВСУ на Брянскую область в течение ночи. В первый раз губернатор сообщил, что над территорией региона сбили девять украинских беспилотников: семь — над Трубчевским районом, еще два — над Карачевским. Во второй раз средства ПВО ликвидировали БПЛА над Суражским районом, в третий — над Трубчевским.

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      Евгений Силаев
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