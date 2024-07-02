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15:21, 2 июля 2024Мир

Орбан назвал главную тему председательства Венгрии в Совете ЕС

Орбан: главной темой председательства Венгрии в Совете ЕС будет мир на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мир на Украине будет главной темой председательства Венгрии в Совете Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Самый важный вопрос в течение последующих шести месяцев венгерского председательства в Евросовете — вопрос прекращения конфликта между Россией и Украиной», — рассказал политик.

Орбан также выразил желание воспользоваться своим визитом в Киев, чтобы обсудить ситуацию с венгерским меньшинством, проживающим на Украине. В частности, он хотел бы узнать, «как им помочь».

Ранее Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь урегулировать конфликт на Украине.

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      Дарья Устьянцева
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