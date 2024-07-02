Останки свиньи подбросили под двери российской мечети

В Тюмени неизвестные принесли останки свиньи на крыльцо мечети

В Тюмени неизвестные подбросили останки свиньи под двери мечети. Об этом сообщает сетевое издание «Тюмень Онлайн».

Свиные копыта служители мечети обнаружили на крыльце рано утром. Обращаться в правоохранительные органы сотрудники не стали.

В беседе с журналистами работник мечети предположил, что останки свиньи принесли люди, которые желают выделиться. «Я бы не хотел помогать больным людям, которые хотят прославиться», — сказал он.

Ранее в Башкирии сгорела мечеть. В региональном управлении МЧС России сообщили, что площадь возгорания составила 36 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы десять человек личного состава и семь единиц техники. Пострадавших нет.