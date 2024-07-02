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17:01, 2 июля 2024Силовые структуры

Педофил под видом ровесницы растлевал российских школьниц в сети и получил 12,5 года

В Якутии дали 12,5 года педофилу, растлевавшему девочек под видом школьницы

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Суд в Якутии приговорил к 12,5 года лишения свободы 42-летнего жителя города Нерюнгри, который под видом ровесницы растлевал российских школьниц в сети. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Саха (Якутия).

Педофил признан виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении четырех несовершеннолетних, а также по статье о фото-, видеосъемке четырех несовершеннолетних для изготовления порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в период с января 2022 года по апрель 2023 года злоумышленник представлялся в социальной сети школьницей и знакомился с несовершеннолетними девочками из разных регионов России. Ему удавалось входить в доверие к потерпевшим, после чего в обмен на лайки он предлагал девочкам выполнять различные задания в игровой форме, а затем требовал присылать ему фото и видео обнаженных частей тела и иные материалы сексуального характера. В случае если девочки отказывали ему, он угрожал им распространением их фотографий и видео в интернете. Одна из школьниц испугалась угроз осужденного и обо всем рассказала своей матери. Женщина незамедлительно обратилась к правоохранителям. Они вычислили обвиняемого и задержали его.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд приговорил педофила-рецидивиста к 9,5 года колонии за то, что он вел интимную переписку с 12-летней школьницей в интернете.

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      Анна Габай
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