Пиявка забралась девушке в нос и месяц сосала у нее кровь

Британка Даниэла Ливерани рассказала о пиявке, которая месяц сосала у нее кровь. Ее историю приводит издание The Guardian.

Паразит забрался ей в нос, когда она отдыхала во Вьетнаме. После возвращения из поездки девушка заметила, что у нее часто идет кровь из носа. Она даже сходила к врачу, но тот заверил ее, что беспокоиться не о чем. Причина кровотечений выяснилась лишь спустя месяц. Девушка увидела в зеркало, что у нее в ноздре что-то есть. Присмотрелась и поняла, что это червь. В тот день она встречалась с подругой Дженни и показала ей находку.

Дженни знала о моих проблемах с носом, но все равно начала не поверила. Тогда я задрала нос, чтобы она посмотрела. У нее рот открылся от изумления. «Да, — сказала Дженни. — Там действительно червяк» Даниэла Ливерани девушка с пиявкой в носу

Врачи 30 минут пытались извлечь пиявку и перебрали множество инструментов, пока у них это наконец не получилось. «Это было как в кошмаре, когда мне показали эту извивающуюся пиявку, — рассказывает Даниэла. — Она была длиннее моего пальца».

Теперь, спустя десять лет, этот случай со мной и пиявкой превратился в байку, которую я обычно рассказываю новым знакомым. Мне даже кто-то писал в LinkedIn и спрашивал об этом. Так что хотя физически я избавилась от пиявки, в метафорическом смысле она, надо понимать, по-прежнему не хочет от меня отцепиться. Но я очень рада, что ее вытащили Даниэла Ливерани девушка с пиявкой в носу

Ранее сообщалось, что российские ученые выявили новый вид пиявок в Арктике. Обнаруженных червей назвали гипербореомизон полярный (Hyperboreomyzon polaris). Их удалось зафиксировать в пробах с острова Колгуев и плато Путорана.