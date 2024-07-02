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10:42, 2 июля 2024Силовые структуры

Поджегший флаг России мужчина получил 10 лет колонии

В Подмосковье мужчину осудили на 10 лет за поджог флага России в Химках

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Химкинский городской суд приговорил 27-летнего жителя Калужской области Михаила Ищенко к 10 годам лишения свободы за то, что в прошлом году он поджег флаг России у входа в спортивный комплекс, расположенный в подмосковных Химках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Ищенко признан виновным по статьям о надругательстве над Государственным флагом Российской Федерации, о хулиганстве по мотивам политической и идеологической ненависти и о приготовлении к участию в военных действиях на территории иностранного государства. Он будет отбывать наказание первых двух лет в тюрьме и последующие — в колонии строгого режима.

Как установил суд, 24 сентября 2023 года осужденный пришел в состоянии алкогольного опьянения к спортивному комплексу, и у входа в него поджег Государственный флаг Российской Федерации для того, чтобы таким образом продемонстрировать неуважение к гражданским и патриотическим чувствам, а также авторитету и достоинству России. Кроме того, злоумышленник намеревался участвовать в военных действиях на территории иностранного государства.

Ранее сообщалось, что 1-й Восточный окружной военный суд приговорил к 15 годам заключения жителя Хабаровска Ангела Николаева, поджегшего военкомат и осквернившего российский флаг.

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      Анна Габай
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