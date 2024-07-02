В МГУ выявили случай туберкулеза

В МГУ зафиксировали случай туберкулеза

На факультете фундаментальной медицины МГУ зафиксировали случай туберкулеза. Студентов экстренно проверят на наличие заболевания, пишет РИА Новости.

В первую очередь проверят круг контактировавших с заболевшей, а затем на факультете проведут дезинфекцию. «Какая-то мобилизация студентов, несмотря на каникулы, конечно, потребуется. Факультет выполнит все предписания, полученные от Роспотребнадзора», — сообщили в вузе.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», студенты узнали о случае туберкулеза в вузе 2 июля. После официального сообщения они вспомнили о кашлявшей два года одногруппнице. Со слов учащихся, с ними училась женщина, которая в течение двух последних лет якобы выглядела болезненно и часто кашляла, но при этом посещала занятия, жила в общежитии и никому не говорила о заболевании.

«Сегодня в беседу пишут о том, что она попала в больницу с пневмонией, где обнаружили туберкулез, который она скрывала. Она не проходила ни диагностику, ни лечение. Преподаватели игнорировали ее вид и кашель два года», — рассказала каналу одна из студенток.

Ранее сообщалось, что в Тыве будут судить женщину, заразившую туберкулезом девятерых воспитанников детского сада. По данным прокуратуры, россиянка скрыла от всех болезнь и продолжила работать в дошкольном учреждении.