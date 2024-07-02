Правые антиисламисты сформировали правительство в Нидерландах

Reuters: ультраправая «Партия свободы» сформировала правительство Нидерландов

Победившая на парламентских выборах ультраправая и антиисламистская «Партия свободы» сформировала новое правительство Нидерландов. Об этом сообщает Reuters.

При этом вместо лидера партии Герта Вилдерса кабинет министров возглавит бывший глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Дик Схоф.

«Кандидатура Схофа была выдвинута с целью смягчить обеспокоенность по поводу антиисламской риторики Вилдерса», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что другие лидеры «Партии свободы» потребовали от Вилдерса отказаться от поста премьер-министра, чтобы продолжить коалиционные переговоры с праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD) и центристской партией «Новый общественный договор» (NSC).