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13:04, 2 июля 2024Мир

Правые антиисламисты сформировали правительство в Нидерландах

Reuters: ультраправая «Партия свободы» сформировала правительство Нидерландов

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Победившая на парламентских выборах ультраправая и антиисламистская «Партия свободы» сформировала новое правительство Нидерландов. Об этом сообщает Reuters.

При этом вместо лидера партии Герта Вилдерса кабинет министров возглавит бывший глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Дик Схоф.

«Кандидатура Схофа была выдвинута с целью смягчить обеспокоенность по поводу антиисламской риторики Вилдерса», — отмечает агентство.

Ранее стало известно, что другие лидеры «Партии свободы» потребовали от Вилдерса отказаться от поста премьер-министра, чтобы продолжить коалиционные переговоры с праволиберальной Народной партией за свободу и демократию (VVD) и центристской партией «Новый общественный договор» (NSC).

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      Глеб Бажуткин
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