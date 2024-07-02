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08:12, 2 июля 2024Мир

Премьер Австралии отказался участвовать в саммите НАТО

Премьер Австралии Альбанезе отказался участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне

Фото: IMAGO / Thomas Trutschel / Global Look Press

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отказался участвовать в предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом сообщает Sky News Australia.

Австралию на саммите представит вице-премьер и министр обороны страны Ричард Марлз.

Некоторые представители оппозиции раскритиковали решение Альбанезе. По их мнению, посещение встречи Североатлантического альянса австралийским премьером было бы важным с точки зрения «национальных интересов» страны, а также вопросов безопасности в мире.

Премьер и вице-премьер Австралии ранее отказались ехать на саммит по Украине, который прошел 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Австралийскую делегацию на мероприятии представил министр системы страхования инвалидов Билл Шортен.

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