Президент России Путин назначил двух заместителей министра юстиции

Президент России Владимир Путин своим указом назначил двух заместителей министра юстиции, ими стали Елена Ардабьева и Константин Панферов. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает ТАСС.

Елена Ардабьева стала статс-секретарем — заместителем министра юстиции. С июня 2023 года была просто заместителем главы ведомства, а ранее возглавляла департамент экономического и гражданского законодательства Минюста.

Константин Панферов ранее руководил департаментом правового обеспечения кабинета министров страны.

14 мая президент России назначил новый состав своей администрации. В число новых помощников главы государства вошли бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин и экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин и Дмитрий Шальков остались на своих должностях.