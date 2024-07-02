Рианна прогулялась по Парижу без штанов

Барбадосская певица Рианна прогулялась по Парижу в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

На размещенных фото 36-летняя исполнительница запечатлена вместе со своим возлюбленным, рэпером Ракимом Майерсом, выступающим под псевдонимом A$AP Rocky. Знаменитость предстала перед камерой в черной объемной футболке, бомбере с армейским принтом, капроновых колготках и прозрачных туфлях. Кроме того, она примерила солнцезащитные очки в красной оправе и взяла с собой небольшую сумку люксового бренда Louis Vuitton. Также можно заметить, что артистка решила отказаться от штанов на время прогулки.

35-летний музыкант, в свою очередь, предпочел белую рубашку и классический черный костюм, состоящий из брюк и пиджака. Помимо этого, он надел кожаные туфли в тон и галстук, оформленный надписями.

В июне Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов. По ее словам, она думала, что выпадение волос будет происходить волнообразно.