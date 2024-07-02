Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 2 июля 2024Ценности

Рианна прогулялась по Парижу без штанов

Фото: BackGrid / Legion-media

Барбадосская певица Рианна прогулялась по Парижу в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

На размещенных фото 36-летняя исполнительница запечатлена вместе со своим возлюбленным, рэпером Ракимом Майерсом, выступающим под псевдонимом A$AP Rocky. Знаменитость предстала перед камерой в черной объемной футболке, бомбере с армейским принтом, капроновых колготках и прозрачных туфлях. Кроме того, она примерила солнцезащитные очки в красной оправе и взяла с собой небольшую сумку люксового бренда Louis Vuitton. Также можно заметить, что артистка решила отказаться от штанов на время прогулки.

35-летний музыкант, в свою очередь, предпочел белую рубашку и классический черный костюм, состоящий из брюк и пиджака. Помимо этого, он надел кожаные туфли в тон и галстук, оформленный надписями.

В июне Рианна рассказала о борьбе с облысением после родов. По ее словам, она думала, что выпадение волос будет происходить волнообразно.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме назвали сроки рассмотрения проекта об отмене ЕГЭ. Почему депутаты считают его «экспериментом» над школьниками?

      Третий за утро беспилотник ВСУ пытался ударить по региону России

      25-летний мужчина облысел и стал плохо спать из-за одержимости порно

      Рианна прогулялась по Парижу без штанов

      Пленный сообщил о бегстве батальона «Кракен» с позиций в Часовом Яре

      В Индии уточнили срок первого пилотируемого полета Gaganyaan

      Карлсон предрек замену кандидатуры Байдена на предстоящих выборах

      Экономист предсказал будущее рубля

      Детская задача привела в замешательство пользователей сети

      США выделили Польше кредит на противовоздушную оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше