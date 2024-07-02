Россиянина приговорили к пожизненному сроку за расправу над двумя сестрами

В Башкорстостане осудили на пожизненный срок мужчину за убийство двух сестер

В Башкортостане суд приговорил к пожизненному лишению свободы ранее судимого 42-летнего местного жителя, расправившегося с 66-летней и 63-летней пенсионерками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пунктам «а», «к» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 18 сентября 2023 года в полицию поступило заявление об обнаружении двух сестер без признаков жизни. Их нашла дочь одной из потерпевших. Мать долгое время не отвечала на звонки, чем вызвала беспокойство дочери. На месте преступления следователи нашли отпечатки пальцев осужденного и выяснили, что он приходил в квартиру жертвы для ремонта бытовой техники.

15 сентября пьяный мужчина пришел в квартиру к 66-летней знакомой, в гостях у которой находилась сестра. Он поссорился с хозяйкой жилища и удушил ее. Чтобы не оставлять свидетелей, осужденный нанес несколько ударов ножом ее сестре. Обе женщины не выжили. Россиянин закрыл дверь изнутри и сбежал из квартиры через окно балкона первого этажа.

Ранее также Тульский областной суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы гражданина Украины, расправившегося с семьей земляков-беженцев в Алексине зимой 2015 года.