Россиянину дали срок за покушение на жизнь приятеля 13 лет назад

В Томске будут судить мужчину за совершенное 13 лет назад покушение

В Томске будут судить мужчину, который 13 лет назад совершил покушение на жизнь приятеля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Томской области.

По данным следствия, в январе 2011 года фигурант находился вместе с другом в одном из клубов города Северска. Там мужчины поссорились, и задержанный решил расправиться с приятелем. Для этого он приставил дуло травматического пистолета «Оса» к голове друга и дважды нажал на спусковой крючок, однако пистолет дал осечку, а потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление.

Спустя месяц задержанный подговорил двоих друзей, и вместе они похитили мужчину. Переодевшись в сотрудников милиции, имитируя задержание с применением огнестрельного оружия, они насильно посадили пострадавшего в автомобиль и вывезли в гаражный бокс. Там похищенного избивали, пытали и требовали подписать два договора займа и две долговые расписки к ним на общую сумму 15 миллионов рублей. После того как пострадавший подписал документы, один из похитителей удушил его.

По информации правоохранителей, совершив эти преступления, фигурант выехал из Томской области, и его местонахождение не было установлено. Двое его соучастников уже осуждены. В апреле 2024 года злоумышленника задержали в Новосибирске.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и о похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Сейчас фигурант находится под стражей. Во время следствия свою вину он не признал. Материалы дела переданы в суд.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил 39-летнего наемного киллера Сергея Скоробогатова к 17 годам лишения свободы за похищение человека и расправу над ним.